×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    La vía de las carreras técnicas

    El mercado laboral reivindica el valor de las carreras técnicas

    Durante demasiado tiempo se instaló la idea de que el bachillerato debía conducir necesariamente a la universidad y que cualquier otro camino representaba una opción inferior. El mercado laboral, sin embargo, está desmontando ese prejuicio. Las carreras técnicas ganan importancia, responden a necesidades concretas de la economía y ofrecen a miles de jóvenes una vía más rápida hacia el empleo y la independencia económica.

    La vocación técnica tiene tanto valor como la académica. Una sociedad no se sostiene únicamente con abogados, médicos, economistas, periodistas o ingenieros. Necesita técnicos especializados, operadores, programadores, electricistas, mecánicos, expertos en refrigeración, mantenimiento industrial, logística, turismo y numerosas áreas donde existe una demanda creciente de personal preparado.

    Se ha insistido, con razón, en la necesidad de abrir avenidas a los jóvenes una vez concluyen el bachillerato. No todos pueden ni desean cursar una carrera universitaria de cuatro o cinco años, y tampoco el mercado tiene capacidad para absorber indefinidamente profesionales en las mismas disciplinas.

    Fortalecer la educación técnica supone dignificarla, mejorar su calidad y vincularla estrechamente con las empresas y las nuevas tecnologías. Significa también entender que el conocimiento adopta muchas formas.

    El país necesita universitarios, ciertamente, pero necesita igualmente buenos técnicos. Y necesita que elegir ese camino deje de verse como una alternativa de segunda categoría.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.