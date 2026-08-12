×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Menos burocracia, igual rigor

    La burocracia encarece la vivienda y frena el desarrollo económico

    La burocracia tiene costos que rara vez aparecen en las cuentas públicas. Un permiso que tarda innecesariamente encarece una inversión, retrasa empleos, inmoviliza capital y termina repercutiendo en el precio de viviendas y edificaciones. Por eso merece reconocimiento el Plan de Modernización de la Permisología presentado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

    La iniciativa encabezada por Ito Bisonó parte de un diagnóstico amplio, que incluyó el análisis de unos 3,700 expedientes, y comienza a producir resultados: entre enero y julio fueron emitidas 1,122 licencias de construcción, un 85 % más que durante igual período de 2025.

    Agilizar, sin embargo, no puede significar relajar. En un sector donde están comprometidas la seguridad de las personas, la planificación urbana y cuantiosas inversiones, cada norma técnica tiene una razón. El desafío consiste precisamente en eliminar trámites redundantes, discrecionalidad y tiempos muertos sin sacrificar controles.

    La tecnología puede ayudar mediante expedientes trazables, criterios estandarizados y una ventanilla más eficiente, pero el objetivo final debe ser una administración que responda con rapidez y también con rigor.

    La República Dominicana necesita menos burocracia, no menos regulación; permisos más rápidos, no construcciones menos seguras. Modernizar el Estado consiste justamente en demostrar que eficiencia y cumplimiento de las normas no son adversarios, sino obligaciones que pueden y deben marchar juntas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.