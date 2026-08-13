×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Una apuesta necesaria por la seguridad escolar

    La capacitación docente como clave en la lucha contra la violencia escolar y de género

    La decisión del Consejo Nacional de Educación de aprobar, por unanimidad, la actualización de las políticas contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual en los centros educativos merece un reconocimiento franco. Se trata de una respuesta institucional a una realidad que golpea silenciosamente a miles de niños, niñas y adolescentes dominicanos.

    El ministro Luis Miguel De Camps ha tenido el acierto de plantear algo que debería ser evidente, pero que rara vez se traduce en política pública: la escuela no puede limitarse a enseñar contenidos académicos; debe convertirse en un espacio seguro y en una red de protección real. Después del hogar, ningún otro entorno tiene tanta influencia formativa sobre las nuevas generaciones.

    Actualizar protocolos de prevención y atención no es un trámite burocrático. Implica capacitar a maestros y directores, crear rutas claras de detección y denuncia, y garantizar que ningún caso de abuso quede en el silencio institucional que tantas veces ha protegido a los agresores antes que a las víctimas.

    El verdadero desafío ahora será la implementación. Las políticas bien redactadas fracasan cuando no llegan a las aulas con recursos, seguimiento y voluntad sostenida. Por eso, esta iniciativa debe ir acompañada de evaluación constante y participación de la comunidad educativa.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.