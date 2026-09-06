Prepararse para las nuevas reglas

La entrada en vigor del nuevo Código Penal no debe ser vista por el empresariado como una amenaza, sino como una señal inequívoca de que las reglas del juego están cambiando. Y prepararse para ellas exigirá algo más profundo que contratar abogados, redactar manuales o cumplir formalidades: requerirá un cambio de mentalidad.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas coloca la prevención en el centro de la gestión empresarial. Ya no bastará con alegar desconocimiento de las actuaciones de empleados o ejecutivos. Las empresas tendrán que identificar riesgos, establecer controles, capacitar a su personal, habilitar mecanismos de denuncia y, sobre todo, demostrar que esos instrumentos funcionan realmente.

Una cultura de cumplimiento sólida protege a la empresa frente a contingencias legales, pero también fortalece su reputación, genera confianza entre trabajadores, clientes e inversionistas y contribuye a una competencia más transparente.

El mensaje de las autoridades de que "no hay nada que temer" debe entenderse bajo una condición: no habrá razones para temer cuando exista una voluntad auténtica de prevenir conductas ilícitas y actuar correctamente.

El nuevo marco cambia las responsabilidades y obliga a revisar prácticas arraigadas. El mayor reto, por tanto, no será aprender las nuevas disposiciones, sino asumir que el cumplimiento normativo deja de ser un asunto periférico para convertirse en parte esencial de la cultura y la estrategia empresarial.