Cuidar nuestro principal mercado

La advertencia de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao es válida y merece atención inmediata de las autoridades. Ante las crecientes preocupaciones de Estados Unidos sobre posibles prácticas de triangulación de mercancías procedentes de China, la República Dominicana no puede permitirse ambigüedades que pongan en riesgo la confianza construida con su principal mercado de exportación.

No se trata de cuestionar la legítima importación de materias primas, componentes o bienes chinos. En una economía globalizada, esas cadenas de suministro son parte normal de la actividad productiva. El problema surge cuando una operación pudiera utilizar al país para alterar o disimular el verdadero origen de mercancías destinadas al mercado estadounidense.

Por eso resultan indispensables controles aduaneros rigurosos, trazabilidad efectiva y estricto cumplimiento de las reglas de origen. También conviene fortalecer los proveedores nacionales y regionales y diversificar las fuentes de abastecimiento, reduciendo dependencias que puedan convertirse en vulnerabilidades comerciales.

Las zonas francas constituyen uno de los pilares de nuestras exportaciones y de la generación de empleos. Cualquier sospecha de triangulación podría provocar mayores controles, sanciones o restricciones que terminarían afectando a empresas que operan correctamente.

La señal está dada. Gobierno y sector privado deben actuar preventivamente, reforzar la supervisión y cerrar cualquier espacio a prácticas irregulares. Evitemos hoy problemas mayores con nuestro principal socio comercial.