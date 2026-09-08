Ley Mirabal: ¿otra muerte en el Congreso?

Diecinueve iniciativas sobre violencia contra las mujeres que murieron en el Congreso Nacional serán reunidas ahora bajo un solo proyecto: la Ley Mirabal. El dato es el retrato incómodo de un Poder Legislativo que ha permitido durante años que propuestas urgentes caduquen por falta de voluntad política.

Los proyectos perimieron. La violencia, no. Mientras esas iniciativas se convirtieron en papeles archivados, mujeres dominicanas fueron asesinadas, golpeadas, violadas y amenazadas. Esa realidad convierte cada demora legislativa en algo más grave que simple ineficiencia burocrática.

El Congreso y el Ministerio de la Mujer intentan ahora rescatar lo aprovechable, actualizarlo y construir una legislación que abarque prevención, protección, persecución y sanción. Bien. Pero el país ya ha escuchado suficientes anuncios. Esta vez debe haber resultados.

La mayoría oficialista controla el Congreso y, por tanto, no puede esconderse detrás de excusas parlamentarias. Tiene los votos para impulsar la pieza y la responsabilidad política de procurar una ley rigurosa, efectiva y sin dilaciones.

La Ley Mirabal no necesita otra ceremonia de buenas intenciones. Necesita voluntad, agenda y votos. Sería una ironía cruel que una ley llamada Mirabal, símbolo de resistencia frente a la violencia contra las mujeres, termine convertida también en letra muerta. Que la próxima víctima no sea esta vez la Ley Mirabal.