La voz de la experiencia

Luis Molina Achécar llevó ante la Cámara Americana de Comercio una reflexión que merece trascender. No habló únicamente un banquero de reputación intachable, sino un empresario consciente de que el éxito privado pierde sentido si no contribuye al bienestar colectivo.

Su planteamiento parte de una verdad respaldada por la historia reciente. La República Dominicana avanzó cuando gobierno, empresarios y trabajadores fueron capaces de concertar reformas. Ese impulso permitió superar crisis, fortalecer instituciones y sostener uno de los crecimientos más notables de la región. Sin embargo, la inversión que hasta ahora ha movido la economía ya no bastará. El país se aproxima a la trampa del ingreso medio y necesita productividad, innovación y adopción tecnológica.

Molina Achécar identificó correctamente el mayor obstáculo: una educación que ha consumido enormes recursos sin ofrecer resultados proporcionales. Reformarla exige mucho más que asignaciones presupuestarias; demanda calidad, formación cívica, valores y responsabilidad compartida.

También resulta oportuna su advertencia sobre la inteligencia artificial. Ignorarla restaría competitividad, pero adoptarla sin normas entrañaría riesgos severos.

La conferencia deja una convocatoria sensata: recuperar la capacidad de diálogo antes de que otra crisis la imponga. El crecimiento debe medirse por la dignidad y las oportunidades que genere. Para alcanzar ese propósito hacen falta empresas productivas, instituciones confiables y ciudadanos dispuestos a construir juntos el país posible.