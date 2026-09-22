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    | 2 min de lectura

    Mujeres que trabajan

    Siete historias de éxito que inspiran al liderazgo femenino dominicano

    El reconocimiento del Banco BHD a siete empresarias dominicanas trasciende la ceremonia y el aplauso. Constituye un estímulo a la mujer que emprende, genera empleos, innova y persevera, muchas veces frente a obstáculos mayores que los encontrados por sus pares masculinos.

    Las premiadas representan distintos sectores y dimensiones del tejido productivo. Katherine Jiménez, de Say Hi Beauty, y Aida González, del Colegio Mis Estrellas, fueron distinguidas en Pequeña Empresa. Sylvia Paulino Rodríguez, de OralMed, y Yadira Comas, de Empaca, sobresalieron en Mediana Empresa. Antioquia de la Rosa, del Centro Ferretero Pérez Cuevas, e Irma Echavarría, de Tony Fish, recibieron el galardón correspondiente a Gran Empresa. Mercedes Carmen Capellán, presidenta del Consejo de Directores del Grupo M, mereció el reconocimiento especial a la trayectoria empresarial.

    Detrás de cada nombre existe una historia de dedicación, capacidad de superación y firmeza para imponerse a las adversidades. También hay empresas que producen riqueza, abren mercados y aportan al desarrollo social. Que conste: más del 60 por ciento de las 54,000 empresas formalizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes pertenecen a mujeres.

    Al visibilizar estos ejemplos, el BHD ofrece referentes a nuevas generaciones y confirma que apoyar el liderazgo femenino no es concesión ni moda. Es reconocer talento probado y fortalecer una economía más inclusiva, dinámica y próspera.

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