×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Editorial
    | 2 min de lectura

    Soldados de fortuna

    El dilema de los dominicanos en la guerra entre Rusia y Ucrania

    Cuesta creer que los dominicanos que han viajado a Rusia para incorporarse a sus fuerzas armadas ignorasen el destino que les esperaba. La  contienda ruso-ucrania lleva años en portadas y pantallas. Vivimos rodeados de información sobre esa guerra, sus muertos y el reclutamiento de extranjeros. Quien firma un contrato para ir allí tiene la obligación de averiguar qué está firmando.

    Eso no excluye engaños ocasionales. Si existen denuncias de fraude, coacción o trata, deben investigarse y recibir asistencia consular. Pero convertir toda decisión imprudente en una historia de inocencia traicionada despoja a los adultos de responsabilidad por sus actos.

    Ser soldado de fortuna es una ocupación innoble. Supone poner las armas al servicio de una guerra ajena a cambio de dinero, con el riesgo previsible de morir, quedar herido o terminar prisionero. El Estado dominicano debe velar por los derechos de sus ciudadanos, incluso cuando hayan tomado malas decisiones. Esa obligación, sin embargo, no equivale a prometerles rescates ni a cargar automáticamente al contribuyente con costosas repatriaciones y gestiones diplomáticas extraordinarias.

    La compasión hacia las familias es necesaria. También lo es decirles la verdad a quienes contemplan esa ruta: una guerra no es una oferta de empleo cualquiera. La necesidad económica no borra el juicio propio ni convierte las consecuencias previsibles en una deuda de todos.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.