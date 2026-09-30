Maternidad temprana

Una adolescente embarazada suele pagar con su educación, su autonomía y sus oportunidades el precio de una maternidad prematura. Prevenirla exige mucho más que celebrar una reducción estadística.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística merecen una lectura cuidadosa. Durante el primer semestre de 2026 disminuyeron los registros correspondientes a adolescentes haitianas, pero aumentaron los de dominicanas. Ese contraste obliga a preguntarnos cuánto del descenso general responde a una prevención efectiva y cuánto a cambios en el acceso a los hospitales o en la población atendida.

Los controles migratorios podrían influir en los registros. Sin embargo, menos atención hospitalaria no demuestra, por sí sola, menos embarazos. Confundir ambos fenómenos puede producir una satisfacción oficial que oculte la persistencia del problema.

El incremento entre las dominicanas constituye una advertencia. La prevención debe comenzar antes del embarazo, con educación sexual adecuada a la edad, orientación familiar, acceso a servicios de salud y protección frente al abuso. También requiere identificar a los adultos responsables cuando existan relaciones abusivas o explotación.

La maternidad adolescente compromete dos futuros: el de la madre y el de su hijo. Con frecuencia reproduce pobreza, dependencia y abandono escolar.

El éxito debe medirse por las adolescentes que continúan estudiando y pueden decidir responsablemente sobre su vida. Una cifra menor merece reconocimiento cuando refleja una realidad mejor.