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    | 2 min de lectura

    La democracia y sus deudas

    Latinobarómetro revela disposición del sesenta y un por ciento hacia gobiernos no democráticos

    Que el 61 % de los dominicanos aceptaría un gobierno no democrático si resuelve sus problemas debe alarmar. Latinobarómetro retrata una disposición preocupante: sacrificar el régimen de libertades a cambio de respuestas que las instituciones democráticas no han sabido ofrecer.

    La democracia pierde arraigo cuando se reduce al ritual electoral. Para quien teme salir a la calle, espera meses por atención médica o paga impuestos sin recibir servicios dignos, las virtudes del sistema pueden parecer una promesa distante. Ese desfase abre espacio a quienes ofrecen eficacia sin controles y orden sin derechos.

    Sería un error atribuir semejante disposición únicamente a una insuficiente educación ciudadana. También expresa el fracaso de dirigencias que confunden ganar elecciones con cumplir el mandato de gobernar. La inseguridad, la desigualdad ante la ley y la precariedad de los servicios erosionan una legitimidad que ningún discurso puede restaurar por sí solo.

    Pero entregar libertades tampoco garantiza soluciones. El poder sin límites puede ocultar sus errores, perseguir la crítica y convertir sus abusos en política de Estado.

    La respuesta exige una democracia capaz de resolver problemas dentro de la ley. Defenderla supone mejorar sus resultados, hacer efectiva la rendición de cuentas y demostrar que seguridad, justicia y bienestar pueden avanzar juntos. Su mayor defensa será cumplir lo que promete a sus ciudadanos.

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