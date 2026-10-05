El poder municipal ha ido cediendo terreno al Ejecutivo. No siempre por falta de atribuciones, sino porque años de incompetencia, corrupción y abandono han convertido demasiados ayuntamientos en administradores de nóminas, incapaces de responder a las necesidades de sus comunidades.

Cuando la basura se acumula, las calles se deterioran y el desorden ocupa los espacios públicos, el ciudadano exige soluciones. La autonomía municipal le dice poco si sirve para proteger la ineficiencia. El Gobierno interviene, resuelve y recoge el crédito.

También interviene el cálculo electoral. La desidia de un alcalde puede pasar factura al partido que lo llevó al cargo. Sustituirlo en sus funciones permite contener el desgaste, aunque el remedio profundice la dependencia y vuelva prescindible al gobierno local.

El dilema merece algo más que una defensa ritual de la descentralización. Resulta difícil afirmar que estamos mejor con ayuntamientos empoderados si ese poder alimenta el clientelismo. Pero tampoco constituye progreso que cada problema municipal termine esperando una orden presidencial.

La salida exige recursos suficientes, capacidad técnica, fiscalización efectiva y consecuencias para quienes incumplen. Reclamar competencias obliga a demostrar que pueden ejercerse con honradez y eficacia.

El Ejecutivo puede suplir una emergencia; convertir esa suplencia en sistema perpetúa el fracaso. Una democracia necesita gobiernos locales útiles. Y los ciudadanos merecen elegir alcaldes que gobiernen, no intermediarios que pidan al presidente.