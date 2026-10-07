Heridas que quedan

La muerte de Yosnely Álvarez deja versiones encontradas y preguntas sin esclarecer. Quizás nunca conozcamos todos los detalles de aquella madrugada. Pero la incertidumbre sobre lo ocurrido no borra una realidad dolorosa: dos adolescentes expuestas a la violencia, una vida perdida y otra marcada por las heridas.

El caso reúne males que persisten en la sociedad dominicana: maternidad adolescente, vínculos familiares fracturados y protección insuficiente. La sobreviviente, con apenas 16 años, ya es madre. Ambas crecían fuera de la convivencia cotidiana con sus progenitores, bajo arreglos familiares cuya capacidad de acompañamiento merece atención.

Criarse con tíos o abuelos no equivale a desamparo. Numerosos hogares sostienen así a sus niños. La pregunta es quién cuida, orienta, supervisa y detecta los peligros cuando las obligaciones se dispersan o nadie termina de asumirlas.

La justicia debe establecer responsabilidades por el ataque. La sociedad y las instituciones deben examinar las condiciones que dejan a menores sin respaldo suficiente, con responsabilidades prematuras y expuestos a riesgos.

Cada embarazo adolescente y cada trayectoria de desprotección reclaman respuestas antes de convertirse en tragedia. Escuela, familia y Estado tienen obligaciones concretas.

Yosnely murió. Su compañera sobrevivió. Sus historias confirman heridas sociales que las expresiones de indignación no cierran. Proteger exige presencia, continuidad y acciones capaces de llegar a tiempo, antes del próximo duelo familiar irreparable.