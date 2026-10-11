La economía norteamericana marcha a trompicones, la inflación muerde los salarios y las redadas migratorias multiplican la incertidumbre. Sin embargo, las remesas que llegan desde Estados Unidos siguen creciendo. No será el secreto mejor guardado del Caribe, pero es una paradoja que se resuelve satisfactoriamente a favor nuestro.

Según el Banco Central, entre enero y septiembre recibimos US$9,489.8 millones, un aumento del 6.5 % frente al mismo período de 2025. Septiembre aportó US$1,057.1 millones y fue el séptimo mes consecutivo por encima de los mil millones. Estados Unidos originó el 80.9 % de las transferencias formales de ese mes.

Detrás de esas cifras están dominicanos que, aun bajo presión, mantienen intacto el compromiso con sus familias. El dinero enviado paga alimentos, vivienda, educación y servicios médicos. También sostiene el consumo, aporta divisas y contribuye a la estabilidad cambiaria. La solidaridad familiar termina convertida en un soporte de la economía nacional.

Conviene celebrar esa constancia sin confundirla con una garantía perpetua. La dependencia del mercado estadounidense nos expone a decisiones y sobresaltos ajenos. Fortalecer el empleo y las oportunidades aquí sigue siendo una obligación.

Nuestra diáspora no abandona al país cuando arrecian las dificultades. Ese esfuerzo merece más que estadísticas y elogios: políticas que faciliten sus vínculos y un país donde sus familiares puedan prosperar sin depender de la próxima transferencia.