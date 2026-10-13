Una misión exigente

Carlos Tomás Morel Diplán asume como arzobispo metropolitano de Santo Domingo una responsabilidad que desborda los límites de los templos. Sucede a Francisco Ozoria, cuya renuncia aceptó el papa León XIV al alcanzar la edad de retiro. Su condición de coadjutor desde octubre de 2025 le permitió conocer de cerca la tarea que le corresponde encabezar.

Hereda una arquidiócesis con tantos problemas como habitantes. La expresión exagera, pero retrata la magnitud del desafío: familias golpeadas por la violencia, jóvenes sin oportunidades, comunidades empobrecidas y ciudadanos que buscan consuelo, orientación y motivos para confiar.

La Iglesia conserva una extensa presencia comunitaria y una capacidad de acompañamiento que puede contribuir a recomponer vínculos sociales. Esa fortaleza exige sacerdotes cercanos, parroquias abiertas y una gestión transparente de sus recursos. También demanda escuchar a quienes se han alejado y comprender una sociedad cada vez más diversa.

Al nuevo arzobispo le corresponderá sostener una voz moral independiente, capaz de señalar injusticias sin someterse a conveniencias políticas, y predicar con el ejemplo la dignidad humana que defiende desde el púlpito.

Le deseamos suerte en sus obligaciones. Sobre todo, sabiduría y firmeza para que su ministerio acerque la Iglesia a las personas y renueve la esperanza allí donde más falta hace.