Combatir la trata
República Dominicana refuerza su compromiso internacional contra la trata de personas
La República Dominicana ha reforzado su participación en la lucha internacional contra la trata de personas, uno de los crímenes más crueles. Convierte la necesidad humana en mercancía y hace de la vulnerabilidad un negocio.
Este delito adopta diversas formas. La explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica y la mendicidad impuesta pueden esconderse detrás de ofertas laborales, promesas de prosperidad o relaciones de aparente confianza. Sus víctimas pierden libertad, dignidad y, muchas veces, toda posibilidad de pedir ayuda.
La participación dominicana en una operación multinacional que permitió rescatar a 153 personas constituye un resultado alentador. También confirma que las redes criminales desbordan las fronteras y que enfrentarlas exige compartir información, coordinar investigaciones y perseguir los beneficios económicos que sostienen esa actividad.
Pero el compromiso internacional debe encontrar correspondencia dentro del país. Identificar a las víctimas, ofrecerles protección efectiva y llevar a los responsables ante la justicia son obligaciones inseparables. El rescate abre una puerta; la recuperación requiere acompañamiento psicológico, asistencia jurídica y oportunidades para reconstruir una vida.
Las autoridades deben impedir que el miedo, la pobreza o la condición migratoria condenen a una persona al silencio.
Enrolarse en esta causa merece reconocimiento. Su verdadero alcance se medirá por la continuidad de las acciones y por la capacidad de devolver a cada víctima el control de su propio destino.