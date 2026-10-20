Cerrar una biblioteca es quitarle oportunidades a una comunidad. Que unas sesenta hayan desaparecido desde 2009 constituye un estacazo a la cultura, a la lectura y a la educación dominicanas. Cada puerta clausurada deja a niños, estudiantes y lectores con menos posibilidades de aprender.

La denuncia del encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas retrata una desidia difícil de justificar. Una biblioteca de Azua permanece cerrada porque carece de bibliotecario. En otro sector, jóvenes tuvieron que defender un espacio cultural ante la pretensión de convertirlo en funeraria. Ellos comprendieron el valor de lo que estaban por perder.

Resulta contradictorio lamentar las deficiencias educativas mientras se abandonan los lugares que pueden ayudar a superarlas. La lectura requiere libros disponibles, acompañamiento y espacios acogedores. Para muchas familias, la biblioteca pública ofrece recursos que el presupuesto doméstico no permite comprar.

Tampoco basta alegar que los jóvenes dejaron de visitarlas. Corresponde renovar sus servicios, organizar actividades, facilitar acceso digital y acercarlas a las escuelas. El abandono oficial no puede convertirse en argumento para cerrarlas.

Las alcaldías y el Ministerio de Cultura deben explicar qué harán para recuperar estos recintos. Urge conocer cuántos funcionan, asegurar personal y proteger sus instalaciones.

Un país que aspira a mejorar su educación debe empezar por mantener abiertas sus bibliotecas. Cerrarlas empobrece el presente y limita el futuro de todos.