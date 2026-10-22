Consenso educativo

Diez años de concertación educativa deben servir para algo más que levantar acta de lo conseguido y enumerar las tareas pendientes. El balance del Pacto Nacional para la Reforma Educativa ofrece una oportunidad para recoger los frutos del esfuerzo y aplicar las recomendaciones que permitan superar sus insuficiencias.

El país ha ampliado la cobertura, extendido la jornada escolar y mejorado las condiciones laborales del magisterio. Son avances que merecen reconocimiento. Pero la inversión y los acuerdos pierden eficacia cuando no se traducen en mejores aprendizajes.

Esa es la deuda principal. Construir aulas y actualizar el currículo son pasos necesarios, aunque su valor depende de lo que aprenden los alumnos. La calidad debe orientar cada decisión presupuestaria, administrativa y pedagógica.

El informe del Consejo Económico y Social señala caminos concretos: fortalecer los aprendizajes fundamentales, profesionalizar la docencia, aprovechar las evaluaciones y corregir las desigualdades territoriales y sociales. También reclama metas compartidas e indicadores que permitan comprobar los resultados.

Corresponde convertir ese diagnóstico en un programa de ejecución, con responsables, plazos y seguimiento público. Las evaluaciones deben provocar correcciones y la formación docente reflejarse en la enseñanza cotidiana.

Hasta 2030 queda tiempo para avanzar, siempre que las recomendaciones salgan del papel. El consenso acumulado es un patrimonio nacional. Honrarlo exige que cada niño encuentre en la escuela una oportunidad real de aprender.