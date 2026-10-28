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    | 2 min de lectura

    Reconocimientos industriales

    Distinguir a Industrias Banilejas hace justicia a una empresa que ha sabido convertir la tradición en impulso para renovarse

    Los reconocimientos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana celebran la capacidad de producir, innovar y crear oportunidades. Los galardones concedidos a Juan José Attias Hamna, Induban y Digemaps destacan trayectorias y aportes que merecen reconocimiento público.

    En particular, la distinción a Industrias Banilejas hace justicia a una empresa que ha sabido convertir la tradición en impulso para renovarse. Con más de ochenta años de historia, es un referente de la industria dominicana y un ejemplo de empresa al día, atenta a la tecnología y capaz de interpretar inteligentemente el mercado.

    Su fortaleza trasciende la familiaridad de Café Santo Domingo en los hogares. Reside en comprender que el afecto del consumidor debe mantenerse con calidad, innovación y capacidad de respuesta. Una marca perdura cuando conserva su identidad y acompaña los cambios en los hábitos de consumo.

    La modernización de sus procesos, su proyección internacional y su vinculación con la caficultura nacional expresan una visión empresarial que conecta el campo con la industria y al país con nuevos mercados.

    La República Dominicana necesita empresas que inviertan, eleven sus estándares y entiendan la competitividad como una tarea permanente. Induban y demás galardonados demuestran que la experiencia puede convivir con la transformación. La premiación reivindica el trabajo productivo y la confianza en lo que somos capaces de hacer.

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