La Semana Dominicana en Londres confirma el valor de una diplomacia que abre puertas al comercio, la inversión, el turismo y la cultura. Su duodécima edición demuestra continuidad en una tarea cuyos resultados requieren perseverancia.

La embajadora Rosa Hernández de Grullón merece reconocimiento por su papel en esta plataforma de acercamiento entre República Dominicana y el Reino Unido. Su responsabilidad de articular vínculos y acompañar iniciativas empresariales contribuye a proyectar un país con oportunidades y capacidad para construir alianzas.

La colaboración con la Cámara Británica de Comercio y el sector privado añade una virtud esencial: reunir a quienes pueden convertir el interés en proyectos concretos. La presencia de representantes gubernamentales y empresariales permite presentar las ventajas dominicanas ante interlocutores con capacidad de decisión.

Estas semanas, adoptadas ya por varias misiones dominicanas en el exterior, constituyen un medio efectivo de promoción. Integran en una misma agenda los atributos económicos, culturales y humanos del país, y amplían el alcance de nuestra representación internacional.

El desafío es dar continuidad a los encuentros, atender las oportunidades identificadas y medir sus resultados. Cada contacto debe encontrar una respuesta institucional diligente.

Londres ofrece un ejemplo que merece consolidarse. Cuando embajadas y empresas trabajan con objetivos compartidos, la política exterior se traduce en oportunidades de desarrollo para los sectores productivos nacionales.