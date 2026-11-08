Música, maestro

Por una noche, 4/11, Santo Domingo pareció una ciudad distinta. La gala de aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Fundación Sinfonía, con la monumental Resurrección de Gustav Mahler, permitió imaginar una capital culta, refinada, capaz de reconocerse en las más altas expresiones del espíritu humano.

Palabras mayores: la Segunda Sinfonía de Mahler, con su estremecedor tránsito de la angustia a la esperanza, exige tanto de quienes la interpretan como de quienes se entregan a escucharla. Su grandeza desborda la sala de conciertos y nos recuerda que la cultura también puede elevar la vida colectiva.

Sería ingenuo confundir una noche excepcional con la realidad cotidiana de una ciudad donde la sensibilidad artística debe abrirse paso entre tantas urgencias, estridencias e indiferencias. Pero tampoco debemos desdeñar esos instantes en que asoma la sociedad que podríamos llegar a ser.

La cultura no florece únicamente en terrenos fértiles. También arraiga donde encuentra oposición, siempre que haya manos dispuestas a sembrarla y voluntades empeñadas en cuidarla. La Orquesta Sinfónica Nacional y la Fundación Sinfonía perseveran en esa tarea, tan exigente como necesaria.

Cultivemos, pues, la cultura, aunque el terreno sea pedregoso. La constancia tiene una fuerza silenciosa. Después de todo, no es la violencia del golpe, sino la persistencia de la gota, la que termina horadando la piedra.