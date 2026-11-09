Los combustibles, sin demagogia

El debate sobre los combustibles necesita menos política y más sensatez. Durante décadas, todos los gobiernos han recurrido a subsidios generalizados para contener el impacto de los precios internacionales sobre los consumidores. No es una práctica exclusiva de la administración actual ni una herencia atribuible únicamente a sus antecesores. Es una política de Estado que, por comodidad o temor al costo político, nadie se ha atrevido a revisar a fondo.

Subsidiar indiscriminadamente resulta cada vez más oneroso y socialmente cuestionable. El Estado termina protegiendo por igual a quienes necesitan ayuda y a quienes pueden pagar el precio real. Mientras tanto, los recursos destinados a sostener artificialmente los combustibles dejan de invertirse en otras prioridades nacionales.

Tampoco podemos ignorar que la República Dominicana depende de un mercado internacional sobre el cual carece de control. Las cotizaciones del petróleo, los costos de refinación, el transporte y las condiciones de suministro responden a dinámicas ajenas a nuestras decisiones.

Habrá que actualizar paulatinamente los precios internos, con transparencia, previsibilidad y atención especial a los sectores vulnerables. No se trata de trasladar bruscamente toda la carga al consumidor, sino de abandonar gradualmente una política fiscalmente insostenible.

Despolitizar este asunto exige reconocer responsabilidades compartidas y aceptar una realidad incómoda: no podemos fijar indefinidamente precios de espaldas al mercado mundial.