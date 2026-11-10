Mirar al futuro sin perder el presente

La educación dominicana tiene demasiadas asignaturas pendientes como para permitirse el lujo de ignorar las que plantea el futuro. Mientras seguimos enfrentando deficiencias elementales en el aprendizaje, la formación docente y la calidad de la enseñanza, la inteligencia artificial transforma aceleradamente las maneras de adquirir y transmitir conocimientos.

El VI Foro Global de Casa de Campo, organizado por Funglode, coloca sobre la mesa la discusión imprescindible de cómo preparar a las nuevas generaciones para un mundo que cambia más rápidamente que nuestros sistemas educativos.

Insuficiente incorporar tecnología a las aulas: necesario enseñar a pensar, estimular la curiosidad, cultivar el juicio crítico y preservar las capacidades humanas que ninguna máquina debería sustituir. Pero tampoco podemos permitir que la fascinación por el porvenir nos distraiga de las carencias del presente.

La educación debe recuperar el centro de la conversación pública. No como asunto reservado a especialistas ni como terreno de disputas partidarias, sino como la gran prioridad nacional que determina nuestras posibilidades de desarrollo.

Funglode ha marcado la pauta al convocar a expertos, autoridades y académicos para examinar estos desafíos. Corresponde ahora mantener abierta la discusión y, sobre todo, traducirla en políticas y resultados.

Mirar hacia el futuro es indispensable. Hacerlo sin descuidar el presente constituye nuestra obligación más urgente. La educación no admite más aplazamientos ni excusas.