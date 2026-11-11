Luis Henry Molina concluyó siete años al frente de la Suprema Corte de Justicia con una transformación institucional que merece examinarse más allá de los elogios protocolares. Su gestión deja resultados concretos en un Poder Judicial históricamente lastrado por la lentitud, el papeleo y la acumulación de expedientes.

La reducción de la mora judicial constituye su principal legado. Justicia tardía es justicia denegada. La digitalización de los procedimientos, la modernización del Registro Inmobiliario y la ampliación del acceso público a las decisiones judiciales representan avances igualmente significativos.

Molina comprendió que administrar justicia exige también administrar eficientemente sus instituciones. Su experiencia anterior en la Escuela Nacional de la Judicatura contribuyó a una visión de conjunto que trascendió la función estrictamente jurisdiccional.

Quedan, naturalmente, desafíos considerables. La prisión preventiva abusiva, las desigualdades en el acceso a los tribunales y la independencia judicial reclaman atención permanente. La modernización tecnológica tampoco garantiza, por sí sola, mejores sentencias.

Justiniano Montero recibe una institución con herramientas y procedimientos renovados, pero también con responsabilidades pendientes. Le corresponde consolidar los avances y corregir sus insuficiencias.

Las instituciones progresan cuando cada gestión construye sobre lo recibido, sin pretender comenzar de cero. Es un error que el nuevo presidente no cometerá. Ese principio de continuidad, todavía demasiado escaso en la administración pública dominicana, debe prevalecer en la justicia.