El orgullo de nuestros cigarros

Los cigarros dominicanos se han ganado un lugar privilegiado en el mundo. Somos una potencia internacional tanto en la elaboración de puros prémium como en la producción de cigarros hechos a máquina. Una industria cuyas exportaciones de tabaco y derivados alcanzaron 1,359 millones de dólares en 2025, que genera miles de empleos y lleva el nombre de República Dominicana a los mercados más exigentes.

Detrás de ese éxito hay décadas de trabajo, inversión, conocimiento acumulado y una admirable combinación de tradición artesanal y tecnología moderna. El tabaco dominicano ha dejado de ser simplemente un producto agrícola para convertirse en una expresión de excelencia industrial y prestigio internacional.

Procigar, la asociación que reúne a los principales productores de cigarros prémium, ha desempeñado un papel fundamental en esa conquista. Su labor de promoción, defensa de la calidad y fortalecimiento de las marcas nacionales constituye un ejemplo de colaboración empresarial eficaz, capaz de proyectar internacionalmente una industria sin perder sus raíces.

No abundan los sectores productivos dominicanos que puedan exhibir semejante liderazgo mundial. Por eso, el tabaco merece una atención especial de las políticas públicas, particularmente en materia de competitividad, formación laboral y acceso a mercados.

Nuestros cigarros son mucho más que una mercancía de exportación. Representan una historia de perseverancia, talento y capacidad empresarial. Una industria tan dominicana como el orgullo que despierta.