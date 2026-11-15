El precio de la tranquilidad

El congelamiento de los precios de los combustibles hasta enero es una medida de conveniencia política, no una respuesta económica de fondo. El Gobierno compra tranquilidad durante las festividades navideñas, pero deja intactos los problemas estructurales que hacen tan costosa nuestra dependencia del petróleo.

La decisión tiene un atractivo inmediato: nadie protesta porque no aumenten los combustibles. Sin embargo, el costo no desaparece. Simplemente se traslada al presupuesto nacional, que terminan financiando los mismos contribuyentes supuestamente beneficiados.

Más cuestionable todavía es la ausencia de criterios distributivos. El subsidio favorece indiscriminadamente al propietario de un vehículo de lujo y al trabajador que apenas consigue pagar su transporte. Incluso beneficia más, en términos absolutos, a quienes consumen mayores cantidades de combustible.

El Gobierno proyecta subsidios por 50,000 millones de pesos al cierre del año. Son recursos enormes para una economía con necesidades apremiantes en educación, salud, infraestructura y transporte colectivo.

Mientras tanto, seguimos sin una política integral que reduzca el consumo de combustibles, modernice el transporte público y establezca mecanismos de compensación dirigidos a quienes realmente los necesitan.

Congelar precios puede producir titulares favorables y aplazar el descontento. No constituye, sin embargo, una solución. Es administrar políticamente las consecuencias de un problema cuya solución se continúa postergando.

La factura llegará después de las fiestas. Y alguien tendrá que pagarla.