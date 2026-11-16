Las elecciones están lejos y ya comienzan a poner a prueba la decencia, la tolerancia y la competencia sana, virtudes indispensables para la convivencia democrática. Falta mucho, incluso para la apertura formal de la campaña.

Las primeras escaramuzas políticas dejan entrever actitudes preocupantes para los propios partidos. La rivalidad no puede convertirse en enemistad, ni las aspiraciones personales justificar el insulto, la descalificación o el desconocimiento de los derechos ajenos.

Conviene recordar aquella máxima de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Su vigencia trasciende las fronteras y los tiempos. También alcanza a quienes, en nombre de la democracia, parecen olvidar sus obligaciones más elementales con ella.

Los partidos políticos tienen una responsabilidad particular. No basta con proclamar adhesión a los valores democráticos mientras se toleran comportamientos que los contradicen. Sus dirigentes y aspirantes están llamados a dar ejemplo de civilidad, moderación y respeto a las reglas de la competencia.

La política no concede licencia para desdeñar la buena ciudadanía. Por el contrario, quienes aspiran a representar a los demás deberían ser los primeros en practicarla.

Una democracia se fortalece tanto por la limpieza de sus elecciones como por la conducta de quienes participan en ellas. Ganar votos nunca debería exigir perder la decencia, y mucho menos sacrificar la convivencia que hace posible la propia democracia.