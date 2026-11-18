La regla de responsabilidad fiscal, aprobada hace apenas dos años para disciplinar el gasto público, se irá de vacaciones hasta diciembre. El Gobierno propone suspenderla mientras eleva el déficit previsto para 2026 en casi un 30 %, hasta alcanzar el 4.2 % del PIB. Una excepción que obliga a preguntarse cuánto resistirá la disciplina cuando lleguen las dificultades.

Las dificultades son reales. El encarecimiento internacional de los combustibles, las perturbaciones del mercado energético y los conflictos externos han impuesto costos que República Dominicana no controla. Los subsidios a combustibles, electricidad, transporte y fertilizantes superan los 145,000 millones de pesos. Sin ellos, la inflación habría golpeado con mayor dureza a hogares y empresas.

Pero los subsidios no eliminan los costos: los trasladan al presupuesto. Protegen el consumo y amortiguan las presiones inflacionarias, aunque también absorben recursos que podrían destinarse a inversión, servicios públicos o reducción del endeudamiento.

La suspensión temporal puede justificarse ante circunstancias extraordinarias. Lo preocupante sería convertir la excepción en costumbre. Una regla que se abandona ante cada contratiempo termina perdiendo su razón de ser.

El Gobierno deberá explicar cómo regresará a la disciplina en 2027, cuánto costará mantener los subsidios y quiénes reciben sus beneficios. La protección social exige recursos, pero también prioridades claras y sostenibilidad. Sin ambas, las vacaciones fiscales pueden resultar demasiado caras.