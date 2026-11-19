Por primera vez, los gobernantes de Estados Unidos, China y Rusia se han sentado juntos en una cumbre trilateral. Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin protagonizaron en Shenzhen un acontecimiento histórico por su sola celebración. Pero sería deseable que semejante estreno produjera también resultados históricos.

Las tres potencias concentran un poder militar, económico y diplomático capaz de alterar el destino del planeta. Precisamente por eso, su responsabilidad excede sus intereses nacionales. No se reunieron únicamente para administrar rivalidades, sino ante un mundo que necesita soluciones.

La declaración conjunta contiene compromisos sobre estabilidad nuclear, energía y reforma de Naciones Unidas. Son asuntos importantes, pero las formulaciones generales no equivalen a acuerdos capaces de transformar realidades. Las guerras de Ucrania e Irán, por ejemplo, siguen reclamando respuestas.

Tampoco debería confundirse la cooperación entre grandes potencias con el derecho a decidir por los demás. La paz duradera exige respeto a la soberanía, al derecho internacional y a los pueblos que no estuvieron representados en aquella mesa.

La diplomacia comienza con el diálogo, pero se justifica por sus consecuencias. Una fotografía puede registrar un momento excepcional; solamente los hechos pueden convertirlo en un punto de inflexión.

La cumbre ya tiene asegurado un lugar en la historia. Falta saber si lo ocupará.