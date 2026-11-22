Melissa Medina murió a los 22 años. Desde entonces, en las redes sociales se han propagado versiones sobre su vida privada y las circunstancias de su muerte. Quienes las difunden se permiten juzgar a una joven que ya no puede responder. Su familia, en medio del duelo, queda expuesta a la crueldad de ver cómo se convierte en espectáculo aquello que todavía merece ser esclarecido.

La prensa digital es prensa cuando verifica lo que publica, identifica sus fuentes, distingue los hechos de las conjeturas y corrige sus errores. Una cuenta con miles de seguidores puede alcanzar la difusión de un periódico y, sin embargo, prescindir del rigor que le da sentido al oficio. La improvisación se vuelve dañina cuando presenta una insinuación como hallazgo y toma la curiosidad del público por interés público.

La muerte de Melissa merece una investigación diligente y respuestas de las autoridades. El periodismo tiene el deber de pedirlas y de examinar la actuación de quienes deban rendir cuentas. También tiene el deber de reconocer cuánto ignora. La falta de información comprobada exige cautela, especialmente cuando cada rumor agrava el dolor de una familia.

La dignidad de Melissa Medina merece el mismo respeto que le habríamos debido en vida. Su imposibilidad de defenderse hace más grave el abuso de quienes hoy la juzgan.