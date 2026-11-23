La denuncia profética no es una intromisión de la Iglesia en los asuntos públicos. Es una obligación inherente a su misión. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta nuestros días, levantar la voz frente a la injusticia constituye una exigencia moral que ninguna conveniencia política puede silenciar.

El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, ha cumplido ese deber al cuestionar las muertes atribuidas a supuestos intercambios de disparos con agentes policiales. Su advertencia interpela a una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse a que la sospecha sustituya al juicio; y las balas, a la justicia.

La delincuencia exige una respuesta firme del Estado. Pero la autoridad no recibe de la ciudadanía una licencia para matar. Su obligación es proteger vidas, perseguir delitos y someter a los responsables ante los tribunales. La fuerza legítima tiene límites que no desaparecen ante la peligrosidad del sospechoso.

La Iglesia perdería autoridad moral si guardara silencio frente a prácticas que comprometen la dignidad humana. Su voz debe escucharse especialmente cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables, con escasas posibilidades de reclamar justicia.

La denuncia del arzobispo merece una respuesta institucional, no una controversia retórica. Corresponde al Ministerio Público investigar cada muerte sospechosa, establecer responsabilidades y disipar las dudas. La justicia también se mide por la vida de quienes delinquen.