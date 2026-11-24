En apenas un año y cinco meses de trabajo, Port Samaná, el antiguo Puerto Duarte, rescatado del abandono por el ITM Group, demuestra cuánto puede lograrse cuando el Estado y la empresa privada conjugan esfuerzos en función de objetivos comunes.

La obra tiene una significación que trasciende su indudable aporte al desarrollo turístico de Samaná. Constituye una experiencia concreta de lo que pueden aportar las alianzas público-privadas cuando el Estado, en lugar de convertirse en un obstáculo burocrático, facilita y estimula la capacidad de ejecución del sector privado.

Durante años, una infraestructura con enorme potencial económico permaneció desaprovechada. Su transformación en tan breve plazo contrasta con la lentitud que suele caracterizar la ejecución de numerosas obras públicas.

El Estado no tiene necesariamente que construirlo todo ni asumir la totalidad de los riesgos financieros que entrañan las grandes inversiones. Su responsabilidad fundamental es garantizar que estas respondan al interés colectivo, bajo condiciones de transparencia y con reglas claras.

Port Samaná debe servir de referencia para otras iniciativas que permitan recuperar activos públicos improductivos, generar empleos y dinamizar las economías locales sin comprometer innecesariamente los recursos del contribuyente.

La alianza público-privada adquiere sentido precisamente cuando las capacidades de ambos sectores se complementan y sus resultados se traducen en oportunidades de progreso para la población. Samaná ofrece un ejemplo alentador.