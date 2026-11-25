Güibia no es solo un tramo del litoral de Santo Domingo. Es parte de la memoria colectiva de generaciones de dominicanos que encontraron frente al mar un espacio para la recreación, el deporte, la convivencia y el encuentro familiar. Sus aguas, atardeceres y, sobre todo, su particular ambiente, han sido escenario de vivencias que forman parte de la historia social y cultural de la capital.

Los daños estructurales que hoy presenta su plaza y la recomendación de apuntalar sus instalaciones deben llamar la atención sobre nuestra escasa cultura de mantenimiento de los espacios públicos.

Hemos desarrollado una preocupante tendencia a privilegiar las inauguraciones sobre la conservación. Se destinan recursos a levantar infraestructuras, pero pocas veces se concede igual importancia a garantizar su permanencia en condiciones adecuadas.

No deberíamos esperar a que el deterioro comprometa la seguridad ciudadana para intervenir. El mantenimiento preventivo debe ser una política permanente de las instituciones responsables de administrar los bienes públicos.

Güibia merece ser rescatada, no únicamente por su valor urbanístico, sino por su significado histórico, por los recuerdos que alberga y por su condición de espacio democrático, donde convergen ciudadanos de distintos estratos sociales.

Una ciudad que aspira a modernizarse no puede hacerlo de espaldas a su memoria ni descuidando los lugares que fortalecen su identidad.

Preservar el patrimonio común es una responsabilidad institucional y ciudadana. Lo que pertenece a todos merece tanto cuidado como aquello que consideramos propio.