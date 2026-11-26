España acudirá el domingo a las urnas en unas elecciones que, por la intensidad de la confrontación política, bien podrían figurar entre las más reñidas desde la Transición. Se enfrentan dos visiones claramente opuestas del país y, además, dos maneras de interpretar el mundo político contemporáneo.

La polarización española tiene mucho en común con la que se manifiesta en otras democracias occidentales, donde las discrepancias trascienden los programas de gobierno y alcanzan cuestiones fundamentales de la convivencia, la identidad nacional y la concepción misma del Estado.

Pese a las denuncias y quejas que han acompañado la campaña, España tiene una democracia vibrante. La vehemencia del debate público, la fiscalización del poder y la diversidad de opiniones son expresiones de una sociedad que participa activamente en la definición de su destino.

Desde la República Dominicana, los acontecimientos españoles tienen para nosotros una significación especial. Los vínculos históricos, culturales, económicos y afectivos que nos unen explican nuestro interés por la suerte de esa nación.

Confiamos en que los españoles sabrán votar sabiamente, con la perspectiva histórica de quienes han construido una democracia sobre los cimientos del entendimiento y la superación de viejos antagonismos.

Cualquiera que sea el resultado, deseamos que prevalezca la vocación de convivencia que hizo posible la Transición y que tanto prestigio internacional le ha ganado a España.