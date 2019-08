50 años de zonas francas

La República Dominicana tiene que estar más que satisfecha de la decisión tomada hace 50 años de fomentar la instalación de empresas en zonas francas.

Lo decimos porque con las zonas francas se promovió el empleo a personas que no tenían acceso a empleos remunerados; se produjo una transferencia de conocimientos, de know how, que permitió crear un nuevo obrero y técnico en nuestro país y se logró crear nuevos mercados para productos no tradicionales con el consiguiente ingreso de divisas.

Los logros en el campo de las zonas francas han superado con creces los sacrificios fiscales que ha debido hacer el Estado para hacer atractivo el país para estas empresas.

Actualmente, las zonas francas son responsables de más de 375 mil empleos directos e indirectos y, más aún, de miles de emprendedores que aprendieron el oficio en las zonas francas y que hoy mantienen sus familias con dignidad.

Saludamos este aniversario y nuestras felicitaciones a Luisa Fernández, Directora Ejecutiva del CNZF, por el justo reconocimiento que le fue tributado ayer por sus logros en este campo.