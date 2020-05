¿Abrir cómo?

Es evidente que técnicamente el país no está preparado para la apertura de la economía que está demandando todo el mundo y no lo estamos porque aquí no se ha hecho una cantidad de pruebas suficientes para determinar el alcance de la pandemia en la población, entre otras razones de tipo sanitario.

Pero el Gobierno tiene que comenzar a abrir la válvula o la gente la hará con deterioro para la autoridad y con un gran aumento del peligro de contagio.

Lo ideal es que la apertura se dé con un gran acuerdo de todas las fuerzas productivas de la nación siguiendo protocolos sanitarios y una gran voluntad de hacerlos cumplir.

El gran problema es determinar cuáles negocios abrir pues en el país prácticamente todos los negocios son pequeños y medianos. Abrirlos con criterios de “necesidad” puede ser muy vago pues en el trópico los salones de belleza son una “necesidad” de las mujeres, para solo citar un ejemplo.

Lo que parece más razonable es la apertura basada en un protocolo estricto y una férrea vigilancia epidemiológica. Donde haya pico, se cierra todo. No hay que cerrar el país completo.