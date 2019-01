Diario libre, a raíz de las denuncias de grupos ambientalistas de que continuaban los cultivos en Valle Nuevo, envió un equipo de reporteros a la zona equipados con un dron, a comprobar la denuncia, porque no hablamos por hablar.

Las fotografías aéreas tomadas en diversas áreas mostraban claramente no solo que los cultivos continuaban sino que, además, las diferentes etapas de siembra en que se encontraban, eran señal inequívoca de que los cultivos no se habían detenido, lo que fue confirmado por los propios campesinos. Por otra parte, se pudo comprobar la existencia de viveros de plantas a ser sembradas.

Todas esas fotografías fueron publicadas hace tan pocos días que es imposible negar su actualidad y existencia.

Por tanto, cuando el ministro de Medio Ambiente afirma que no hay cultivos en la zona no está diciendo la verdad, ya sea porque alguien interesado le dio una información falsa, o porque no ha querido comprobar lo denunciado.

En este caso, alguien miente y no es Diario Libre que cumpliendo su deber informativo fue a la fuente y recabó las pruebas.