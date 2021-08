Ayudas para Haití

La situación actual de Haití no es la misma que vivía el país tras el terremoto de 2010. Hace once años no se vivía bajo el terror de las bandas, no existía el COVID-19 y no se atravesaba una crisis política como la creada por el magnicidio del presidente.

Así explican organizaciones haitianas de Estados Unidos, ya organizadas para enviar ayuda a Haití, las dificultades que enfrentan para hacer llegar los envíos humanitarios a quien realmente los necesitan y muy particularmente a las poblaciones alejadas de la capital.

No cometer los mismos errores que entonces es el objetivo. Miles de millones de dólares recibidos entonces no lograron el efecto perseguido.

Tras el terremoto, las inundaciones provocadas por Grace. Más de 1,300 muertos, miles de casas destruidas y cientos de kilómetros de carreteras destruidas.

El gobierno dominicano actuó rápidamente, como entonces y organizaciones religiosas y ciudadanas ya recogen alimentos, insumos médicos y donaciones para hacerlas llegar. Una vez más, República Dominicana mostrará su faceta más humanitaria.