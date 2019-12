Luego del raro comunicado del Buró federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), no resultó extraña la captura casi de inmediato, del fugitivo presunto narcotraficante César Emilio Peralta Adames, conocido como César “el abusador”.

Lo extraño fue el comunicado porque el FBI no tiene jurisdicción ni sobre asuntos de drogas (para eso está la DEA que, extrañamente, no se metió en el asunto), ni para cuestiones fuera de los Estados Unidos. Para algunos observadores, el comunicado estaba dirigido a aquellos que estaban protegiendo al prófugo, para dejarles saber que la captura era del mayor interés de los Estados Unidos. Es decir, que el tema no era de política o de policía local, sino un asunto más serio.

Ahora se desarrollará el entramado legal para extraditarlo a nuestro país (si los gringos no quieren hablar primero con él), y luego el juicio penal contra el prófugo y sus colaboradores.

Lo importante es que el personaje ya está bajo custodia y que tendremos la oportunidad de observar cómo se desenreda la madeja que originaron los hechos de que se le acusa y su fuga.