El comercio con Haití debe encontrar la vía para impulsar las transacciones que favorecen tanto a un lado de la frontera como al otro. Con la baja del turismo, Haití es una vía natural de exportación para los rubros agrícolas dominicanos y para la colocación de otros productos que el país vecino precisa. La pandemia no ha puesto las cosas fáciles, entonces hay que pensar en un impulso.

Pero se debe lograr lo que los negociadores llaman una relación de ganar-ganar y ahí entra, sin duda, el tema de las aduanas que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, resalta.

Si el gobierno haitiano no tiene manera de cobrar impuestos en la frontera no apoyará con consistencia la normalización de las relaciones comerciales, interrumpidas cíclicamente como medida de presión para diferentes fines. República Dominicana es el gran beneficiado de que en Haití las cosas funcionen mejor. No es un hecho pequeño que en ese país se formalice y se modernice el sistema de gestión aduanal.

Pensar en el desarrollo de Haití es una manera inteligente de defender y de potenciar nuestro propio desarrollo fronterizo.