Se habla mucho de la crisis de los medios de comunicación pero se habla poco de la crisis de la verdad, que es responsable, en gran medida, de la crisis de los medios.

En estos tiempos la verdad no existe. Ahora existen tantas verdades como personas o grupos vean al mundo de una manera particular.

Antes, los medios de comunicación fijaban la verdad basada en la interpretación sosegada de los hechos. Ahora, no hay acuerdo ni siquiera sobre los hechos y si no hay acuerdo sobre los hechos, no es posible establecer una teoría común sobre la verdad.

El otro elemento es la inmediatez. Todo el mundo quiere enterarse de lo que pasó inmediatamente y el primero que exponga los hechos “fija la verdad”, una verdad sin análisis, sin objetividad, sino preñada de subjetividad, la cual todo el mundo interpretará a su manera creando la torre de Babel que es el mundo de hoy, donde todo el mundo se cree informado y, en realidad, está completamente desinformado.

Volver a la racionalidad de los hechos, a la objetividad y a verdades compartidas es el reto de nuestro tiempo.