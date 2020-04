Cuarentena y violencia

Que durante los primeros catorce días del período de cuarentena se hayan reportado 813 denuncias de violencia contra la mujer, un feminicidio y tres intentos de dar muerte a su pareja, son datos que mueven a preocupación.

El número no puede verse en términos de si disminuyó en comparación a iguales períodos, porque este período tiene aristas que lo hacen peculiar y no sería de extrañar que el número aumentara según avanzan las tensiones inherentes a la situación particular que se vive.

Ya ONU Mujer ha alertado sobre los peligros de los contextos de emergencia sobre las mujeres y los obstáculos que las víctimas de violencia enfrentan en situaciones de restricciones a la circulación o de cuarentena.

Las víctimas de violencia tienen, además, un riesgo aumentado, porque se ven “obligadas a compartir constantemente el espacio del hogar con sus agresores”, como ha señalado el Ministerio de la Mujer.

En situaciones como estas se requiere la colaboración de toda la comunidad, no solo de las autoridades, para impedir que la violencia se ensañe contra nuestras mujeres.