Cuidado en el fin de semana

A partir de hoy, muchas personas iniciarán su movilización por autopistas y carreteras para aprovechar el fin de semana largo de la Restauración de la Independencia.

Las autoridades se han movilizado para proteger, en la medida de lo posible, las vidas y bienes no solo de los que viajan, sino también de los que se queden descansando.

Hay que insistir en la moderación y la precaución de los que viajan a los diferentes polos turísticos o a visitar a familiares y amigos. Que observen las reglas de tránsito y muestren cortesía en las carreteras. La idea es que el propósito de disfrutar unos días de asueto no se convierta en un motivo de luto y dolor para la familia.

Hay que advertir, no obstante, de que los políticos también estarán muy activos. Evite las provocaciones. Apoye al de su preferencia sin enojar al contrario y no les haga mucho caso que en estos días ellos prometen puentes aunque no haya río.

Prudencia, moderación y descanso en estos días, y evitar cualquier situación dolorosa, en un ejercicio ciudadano de respeto a la ley y al orden.