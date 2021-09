Con la Cátedra de Derecho Ciudadano en honor a Don Adriano Miguel Tejada, la oficina del Defensor del Pueblo abre un interesante foro de debate tan jurídico como periodístico. El papel de los medios de comunicación, en todas sus plataformas y expresiones, para construir ciudadanía es indudable y determinante.

Sin prensa libre no hay ciudadanía informada. Sin ciudadanos informados, conscientes de sus derechos y obligaciones no hay sociedad viable. Sin contrapeso de poderes no es posible la democracia.

Don Adriano, director de este periódico por más de 16 años conjugaba su faceta y formación de abogado con la de director de periódico con la responsabilidad siempre presente de contribuir desde sus páginas a construir una mejor sociedad para todos. Destacaba siempre la importancia de conocer los derechos... pero asumir responsablemente las obligaciones que otorga la ciudadanía. Su empeño por que se entendiera a cabalidad el profundo significado y las consecuencias de “ser ciudadano” hace especialmente apropiado el honor de esta cátedra.