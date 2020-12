El 2021 debe ser el año de la remontada, no queda mucha más opción. No parece que hayamos aprendido a convivir con la COVID-19, porque la señal que mandó ayer el Gobierno es muy clara: la situación no está controlada y toca repensar el día a día.

Será un 31 de diciembre atípico, con el gobierno ordenando quedarse en casa. La economía de servicios, que tanto había avanzado vuelve a encontrarse con una pared. Difícil que muchos negocios de restauración, ocio y cultura sobrevivan a este cerrojazo. Prohibido también paseos por parques, ir a la iglesia, pasear por el malecón y practicar deportes al aire libre hasta el 10 de enero.

Las repercusiones económicas están por verse. El respiro de Fase I, prorrogado hasta abril, no pasa de ser una bandita en una hemorragia.

Pero 2021 tiene que ser el año de la recuperación. Están listos los protocolos para la vacunación y aunque no hay fecha para la vacuna, es de esperar que llegue en algún momento en el primer trimestre del año.

Desde Diario Libre deseamos a nuestros lectores un 2021 de recuperación y en salud. Un año de remontada.