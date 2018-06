La única forma de hacer tolerable la vida en comunidad es que cada cual use su propio poder para hacer las cosas mejor.

El poder de uno.

Se dirá que es casi imposible de medir la influencia que pueda tener la acción de una sola persona en ciudades con millones de habitantes, como Santo Domingo.

No se trata del poder de uno solo, sino del poder de cada cual sumado que convierte el poder de uno en el poder de millones.

Si cada uno usa su poder para no tirar basura, para no tocar bocina innecesariamente, para actuar responsablemente, para hacer la fila ordenadamente, para denunciar lo malo y promover lo bueno, entonces se operará el milagro.

El poder de uno se convierte en el poder de toda la comunidad, una comunidad de conducta, una comunidad de respeto y de orden.

Esto no tiene que ver con el nivel de educación, sino con la voluntad de cumplir la regla de oro: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.

En Diario Libre, apostamos al poder de uno. Comencemos a ejercerlo.