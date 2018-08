Una organización choferil se ha pronunciado contra el propósito de las autoridades de eliminar los paneles de luces LED que exhiben automóviles, guaguas y “plataneras” en todo el territorio nacional, bajo la excusa de que las carreteras no están iluminadas y de que hay muchos vehículos que no tienen luces para advertir a los demás.

El argumento es pueril.

Los vehículos vienen equipados con las luces necesarias para moverse en la oscuridad sin peligro para nadie. Por tanto, los paneles son innecesarios. Los paneles de luces LED deslumbran a los otros y tienen un efecto perverso: permiten a los conductores que los usan ir más rápido aumentando el peligro que representan.

Por otra parte, si bien los vehículos sin luces son un peligro y las autoridades deben actuar contra ellos, no pueden constituir una excusa para otra violación a la ley. No se puede justificar una violación con otra. Es como decir: “Yo robé porque otros roban”. Así no vale.

Las autoridades deben recibir todo el apoyo de la ciudadanía consciente para que eliminen este innecesario y peligroso aditamento de nuestras carreteras.