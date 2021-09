La niñez dominicana

Los datos de la encuesta Enhogar 2019 darán mucho material para reflexionar sobre el país en que vivimos y sobre el país en el que creemos vivir.

La composición de las familias dominicanas por ejemplo, queda dibujada de una manera realista que deberá servir para formular las políticas públicas de educación, salud y vivienda. Los niños dominicanos no viven en hogares formados por la familia tradicional, que es la que se piensa como primera opción. No se trata de defender un modelo u otro, o de reivindicar una familia idealmente formada por unos padres y sus hijos. Se trata de que los niños dominicanos no están creciendo en estos hogares y nos guste o no... es una realidad con la que hay que contar para hacer planes de desarrollo realistas.

Datos nada favorables sobre mortalidad neonatal e infantil, desnutrición y en el extremo opuesto, sobrepeso. Datos terribles sobre la dureza de castigos que soportan y que rayan claramente en el abuso.

Mucho trabajo por hacer. En educación, en salud, en nutrición. Muchos datos para ir analizando desde el sector público y privado. En cada hogar.