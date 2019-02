Las escuelas deberían ser, por entre todos los edificios públicos, los edificios antisísmicos modelo.

No es una noticia, ni un imprevisto, que República Dominicana está situada en una zona particularmente sensible a estos fenómenos. Si el terremoto de 2010 que devastó Haití no fue suficiente recordatorio... debería serlo.

El que se sintió ayer, de 5.3 aunque nada desdeñable. No fue grave. Sin embargo, los edificios escolares presentaron unas grietas que no debieron producirse.

El Estado, es decir, los contribuyentes, han hecho en los últimos años un esfuerzo importante para cumplir con el 4 % para la Educación. Estos accidentes en las infraestructuras no debieran ya ser tolerados. En cada pequeño temblor, en cada fenómeno atmosférico que padecemos, las escuelas públicas evidencian carencias y defectos de construcción inaceptables.

Ayer el país recibió de la naturaleza un nuevo aviso. Somos vulnerables a muchos fenómenos naturales y no estamos preparados para todos. Incluso los que tardan decenas de años en repetirse... nos pillan poco preparados.