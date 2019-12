Los problemas de la ADP

Las últimas acciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) nos enseñan varios problemas preocupantes que afectan a esa entidad.

En primer lugar, que es un organismo dividido y cuya dirección nacional no controla, o no se atreve a controlar, a seccionales que están en manos de grupos políticos diferentes a la dirección. De ahí, que un grupo llame a un paro ilegal y no haya condena por parte de la dirección nacional.

Esto es gravísimo porque permite apreciar el grado de penetración de la política de partidos en un organismo que debiera estar ajeno a las querellas partidarias y desdice de la idea de que su dirección controla la organización. Este último punto le quita poder de negociación a la entidad,

asimismo, la ADP quiere pretender que es independiente del ministerio de Educación, pero no puede vivir sin las transferencias que este órgano del Estado la hace a los diferentes instituciones asociadas a la ADP. Esto solo debiera obligar a la sensatez al sindicato.

Por último, con el control político la ADP está corriendo el riesgo de dividirse y nadie lo va a lamentar.